Gürpınar 580 depremzede aile misafir ediliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 580 aile misafir ediliyor.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçedeki öğretmenevine yerleştirilen aileleri ziyaret etti.

Ailelerle görüşen ve taleplerini dinleyen Kayabaşı ve Tanış, daha sonra farklı mahallelerde yakınlarının yanına yerleşen depremzede ailelerle bir araya geldi.



Aileler ve çocuklarıyla yakından ilgilen Kayabaşı ve Tanış, devletin tüm imkan ve kabiliyetinin deprem bölgesi ve depremzedeler için seferber edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.