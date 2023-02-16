Van'da 10 binin üzerinde depremzede misafir ediliyor

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 10 binin üzerinde kişi, Van'daki ev, otel, yurt ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi.

Depremlerin ardından kendi imkanlarıyla ya da kurumlar aracılığıyla kente gelenler, Valilik koordinasyonunda belirlenen yerlerde misafir ediliyor.

Kentteki ev, otel, yurt ve misafirhanelerde ağırlanan 10 binin üzerindeki depremzedenin ihtiyaçları da kurumların imkanları ve vatandaşların yaptığı yardımlarla karşılanıyor.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde de deprem bölgesinden gelen 75'i çocuk 195 kişi kalıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü uzmanları, aileler ve çocukların depremin travmasını atlatabilmeleri için psikososyal destek çalışması yürütüyor, İl Sağlık Müdürlüğü de sağlık hizmeti veriyor.

- "İnsanlar yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor"

Malatya'nın Battalgazi ilçesinden 13 kişilik ailesi ile gelen Erdal Özkaya, kentte yoğun ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Kurum yetkililerinin ve vatandaşların sürekli kendilerini ziyaret ederek yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Keşke böyle normal bir zamanda gelseydik. Her şey çok iyi. Allah razı olsun. Dolmuşta, otobüste konuştuğum zaman hemen Van halkı geliyor, 'amca adresimiz bu, telefonumuz bu, neye ihtiyacın olursa ara' diyorlar. Eczaneye ilaç almaya gittim. Emekli devlet memuruyum. Bazı ilaçlara fark ücreti alınıyor onu da almadılar. Van halkından Allah razı olsun. Her şeyden memnunuz. Bir sıkıntımız yok."

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden gelen Dursun Çağan da Van'da sağlıklarının yerinde olduğunu ve insanların yakın ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yardım eden herkese teşekkür eden Çağan, "Burada çok şükür sağlığımız da huzurumuz da yerinde. Tek üzüntümüz orada kalan arkadaşlarımız. Üç öğün sıcak yemeğimiz var. Yataklarımız pırıl pırıl. Allah devletimize zeval vermesin. Geride kalan arkadaşlarımız için yapılacak bir şeyler varsa onlara yapsınlar. Malatya'da büyük bir hasar vardı. Yıkıntılar çoktu. Bizim bir isteğimiz yok, çok şükür her şeyimiz tamam. İkinci depremde çok sıkıntı çektik. Çocuklarım, torunlarım hepsi içerideydi. Onların bağırtısı ömür boyu aklımızdan çıkmaz." diye konuştu.

- Depremzede çocuklara yönelik tiyatro etkinliği

İpekyolu Belediyesi de aileleriyle kente gelen çocuklar için etkinlik düzenledi.

İlçedeki bir otelde düzenlene etkinlikte çocuklar, "Vohoo ve Arkadaşları" adlı tiyatro oyununu izledi, oyunlar oynayarak eğlendi.

Programa, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çocuklar ve aileleri katıldı.

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