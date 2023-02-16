Gürpınar Belediyesi'nin karla mücadele çalışması

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.



Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, karla mücadele ekiplerinin sahada vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çaba gösterdiğini söyledi.



Gürpınar'da dün gece etkili olan yoğun kar yağışın ardından ekiplerin çalışmaya başladığını aktaran Tanış, "İlçe merkezinde ve sorumluluğumuzda bulunan mahallelerde karla mücadele ekiplerimizin görev dağılımı yaptık ve bölgelere sevk ettik. Vatandaşlarımızın güvenliği, günlük hayatta olumsuzluk yaşanmaması, yolların açık kalması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." diye konuştu.

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