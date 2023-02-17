Van'da karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü yola çığ düştü

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesine bağlı Turan Mahallesi yoluna, karla mücadele ekiplerinin çalışma yürüttüğü sırada çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Turan Mahallesi'nin yolunu açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin, Radar bölgesi mevkisinde çalışma yürüttüğü sırada mahalle yoluna çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefi Muhammed Akın, ilçede etkili olan kar yağışının ardından kapanan yollarda çalışma başlattıklarını söyledi.

Akın, "Turan Mahallesi yolunun 18. kilometresindeki bölgeye çalışma yürüttüğümüz sırada çığ düştü. Son anda kurtulduk. Bölgeyi güvene aldıktan sonra 3 saatlik çalışmayla karları temizleyip yolu açtık." dedi.

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