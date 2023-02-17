Gürpınar Belediyesi depremzedeleri yalnız bırakmıyor

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören 581 kişi Van'ın Gürpınar ilçesindeki öğretmenevinde ve yakınlarının yanına misafir ediliyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın talimatıyla ekipler depremzedeleri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret eden belediye ekipleri, ihtiyaç ve taleplerini dinliyor, gerekli yardımları yapıyor.

Ailelerle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Tanış, "Büyük bir afet yaşadık. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hepsine, sizler baba ocağınıza, kendi evinize geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.



Deprem nedeniyle ilçeye yerleşen ailelerin ihtiyaçları için Kaymakamlık ile koordinasyonlu çalıştıklarını belirten Tanış, şöyle devam etti.

"Gürpınar Belediyesi olarak meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizin de olduğu birden fazla ekibi bu ailelerimizin ihtiyaçları için görevlendirdik. İçinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu yaklaşık 600 koliyi bu ailelerimize dağıttık. Tabi burada belediye olarak bir dayanışma örneği sergilemek ve gelen ailelere yanlarında olduğumuz mesajını vermek temel amacımız. Yine kaymakamlığımızla birlikte kömür ile nakdi yardımları da talep eden ailelerimize veriyoruz. Özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin ihtiyaçları için sürekli ekiplerimiz sahada çalışıyor. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla atlatacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.