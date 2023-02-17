Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Protein tozu ne işe yarar, kilo aldırır mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp depremzedeler için dua ederek Miraç Kandilini idrak etti.

Van'da Hazreti Ömer, Ulu ve Yukarı Norşin camilerinde yatsı namazı sonrasında kandil programı düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Hakkari

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Kahramanmaraşlı merkezlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programın ardından cemaat yatsı namazını kıldı.

- Bitlis

Bitlis Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis Valiliğinin koordinesinde il merkezindeki Beşminare Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerin de katıldığı programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve davetliler katıldı.

Bitlis Müftülüğünce de Hacı Mehmet Şirin ve Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, depremler de hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Muş

Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.