Vanspor ile Amedspor depremzedeler için dostluk maçı yapacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Vanspor ile Amedspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenenler yararına dostluk maçı yapacak.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda yarın saat 13.00'te başlayacak karşılaşmadan elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Van Temsilcisi İkram Kali, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır temsilcisi Amedspor ile Vanspor'un pazar günü deprem bölgeleri yararına hazırlık maçı yapacağını belirtti.

Depremin yaralarının sarılması için Türkiye'nin tek yürek olduğunu aktaran Kali, maçı izlemek isteyenlerin hatıra bilet alması gerektiğini, elde edilen gelirin deprem bölgesine bağışlanacağını ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.