Vanspor ile Amedspor depremzedeler için dostluk maçı yapacak

VAN (AA) - Vanspor ile Amedspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenenler yararına dostluk maçı yapacak.
Van Atatürk Şehir Stadyumunda yarın saat 13.00'te başlayacak karşılaşmadan elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Van Temsilcisi İkram Kali, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır temsilcisi Amedspor ile Vanspor'un pazar günü deprem bölgeleri yararına hazırlık maçı yapacağını belirtti.
Depremin yaralarının sarılması için Türkiye'nin tek yürek olduğunu aktaran Kali, maçı izlemek isteyenlerin hatıra bilet alması gerektiğini, elde edilen gelirin deprem bölgesine bağışlanacağını ifade etti.