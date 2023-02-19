Van depremini yaşayan muhtar, mahallesinde 40 depremzede aile ağırlıyor

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan mahalle muhtarı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Van'a getirilen depremzedeler için seferber oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği sarsıntılarda evleri yıkılan ya da ağır hasar gören çok sayıda vatandaş Van'da misafir ediliyor.

Kurumlar aracılığıyla yurt ve otellere yerleştirilenlerin yanı sıra binlerce depremzede de hayırseverlerin tahsis ettiği evlerde barınıyor.

Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerin ardından 8 ay İstanbul'a gitmek zorunda kalan Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Irmak, şimdi aynı durumda olan depremzedelere yardımcı olmak için çaba gösteriyor.

Depremlerde yaşadıklarını unutmayan Irmak, mahallesindeki evlere yerleştirdiği 40 ailenin ihtiyaçlarının karşılanması, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için kapı kapı dolaşıp yardım topluyor.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği Irmak, depremzedelerin barınma sorununun yanı sıra giyim, yakacak, gıda gibi yardımları ailelere ulaştırıyor.

- "Vatandaş devletten aldığı yardım kömürünü bile paylaşıyor"

Irmak, AA muhabirine, Vanlıların depremzedelere kucak açtığını, onlara yardımcı olabilmek için imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Daha önce depremin acısını yaşadıklarını, bu nedenle insanlarla empati kurabildiklerini belirten Irmak, şunları kaydetti:

"Mahallemizde şu anda 40 misafir ailemiz var. Misafir ettiğimiz depremzedelere mahallemizde kalan vatandaşlarımızdan ciddi anlamda destek var. Kömüründen, ekmeğine her şeylerini karşılıyorlar. Ekmeklerini ikiye bölüp paylaşıyorlar diyebiliriz. Bu anlamda mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yardımları yapan ailelerin bir çoğu devletin yaptığı yardımlarla geçinen aileler. Kıt imkanlarına rağmen depremzedelere yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ailelere bir nebzede olsa dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Allah hepsinden razı olsun. Biz onlara kucak açmışız. Elimizden geldiğince onlarla ekmeğimizi bölüşmeye hazırız. Vatandaş devletten aldığı yardım kömürünü de paylaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

Van depreminde evlere giremedikleri için 8 ay İstanbul'a gittiğini anlatan Irmak, "İnsanlar zor durumda. Onlara yardımcı olmak bir vatandaşlık görevi. İnsanlarımız da bu konuda üzerine düşeni yerine getirdi. Ülke olarak büyük bir duyarlılık gösterdik. Gün birlik olma günü." dedi.

- "Herkes bize destek oldu"

8 kişilik ailesi ile Hatay Kırıkhan'dan Van'a gelen Cahide Aydın ise "Depreme evde yakalandık. Kendimizi zor dışarı attık. Dışarıda yağmur vardı. Çok kötü olduk. Kendimizi dışarı nasıl atığımızı bilmiyoruz. Allah bu acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir şey yaşadık. Van'a geldik. Herkes çok yardımcı oldu. Allah razı olsun." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.