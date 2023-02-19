Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu göreve yeniden seçildi

VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Ziraat Odasının olağan genel kurulunda Faruk Şamiloğlu, dördüncü kez başkanlığa getirildi.



Faruk Şamiloğlu ile Oktay Öner'in aday olduğu seçimde 75 delegeden 51'in oyunu alan Şamiloğlu, kendisini destekleyen delegelere teşekkür etti.



Şamiloğlu, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntülü olduklarını söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Şamiloğlu, şunları kaydetti:

"Van depremlerini yaşamış kent olarak deprem bölgesindeki insanları çok iyi anlıyoruz. Yaşanan depremler bizi derinden etkiledi. Biz de başlatılan yardım kampanyalarına destek veriyoruz. Deprem bölgesine gittik, depremzede kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onların acılarını bir nebze de olsa azaltmak için elimizden gelen desteği vereceğiz. Seçimi kazandık. Tebrik etmek isteyen arkadaşlarımız lütfen çiçek göndermesinler. Bunun yerine depremzedelerimiz için bağışta bulunsunlar. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

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