Vanspor ile Amed Sportif Faaliyetler, depremzedeler yararına dostluk maçı yaptı

VAN (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Bitexen Vanspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına dostluk maçı yaptı.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanan dostluk maçında hakemler ile her iki takımın futbolcuları, "Yaraları birlikte saracağız" pankartıyla sahaya çıktı.

Hakemin düdüğüyle başlayan maçta, dakikaların Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerinin plakalarını gösterdiği anlarda taraftarlar hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" diye tezahürat yaptı. Taraftarlar, maçın 4'üncü dakika 17'nci saniyesinde ise depremzedelere destek amacıyla atkı ve berelerini sahaya attı.



Bilet, reklam ve sosyal medya hesaplarından elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağı maçı Amed Sportif Faaliyetler 4-2 kazandı.

Maç öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Selahattin Yıldırım, ülkede yaşanan acı dolu günleri bir nebze de olsa unutturabilmek ve depremde zarar görenlere katkı sağlamak amacıyla karşılaşmayı organize ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde buna benzer birçok maçın organize edildiğini aktaran Yıldırım, "İki kardeş şehrin takımları dostane bir maç yapacak. Biz de aslında depremzedeyiz, burada oynayan futbolcusu, hocası takımın tüm fertleri depremden etkilendi, evlerde hasarlar oldu. Buna rağmen futbolcularımızla buraya gelip sosyal sorumluluğu yerine getirmek istedik." diye konuştu.



Vanspor Kulübü Başkanı Feyat Kıyak ise deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Böyle felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Kıyak, "Depremi yaşamış bir iliz. Diyarbakır da bu depremden etkilendi. Biz de hem maddi hem de manevi destek verme çabası içinde olduk. Aslında bu maç Diyarbakır'da olacaktı ancak federasyondan izin çıkmayınca Amed Sportif Faaliyetler'i Van'da misafir ettik. Elde edilen tüm gelir depremzedelerin ihtiyacının karşılanması için bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

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