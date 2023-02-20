Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 13-19 Şubat'ta gerçekleştirilen 4 operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 3 bin 525 paket sigara, 120 cep telefonu, 172 ilaç ile kopya düzeneği olan ses görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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