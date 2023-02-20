Malatya'da konteyner kentte kalanlara psikososyal destek veriliyor

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, konteyner kentte kalan vatandaşlara psikososyal destek veriliyor.

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Malatya'da görevlendirilen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Van Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli 10 psikososyal destek uzmanı, kurulumu devam eden Beydağı konteyner kentine gitti.

Burada çalışmalara başlayan psikososyal destek uzmanları, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleriyle, konteynerleri geziyor, depremzede vatandaşları dinliyor.

Depremden etkilenen vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten görevliler, aynı zamanda onlarla görüşerek depremin psikolojisinden uzaklaşmalarını sağlamaya çalışıyor.

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