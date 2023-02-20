Malatya'da inşaat mühendisleri binalarda hasar tespit çalışması yapıyor

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya'da, Van Valiliği koordinasyonunda hasar tespit çalışması sürüyor.

Van Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, depremin yıkıma yol açtığı Malatya'da yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konteyner kentlerin kurulması ve yardımların dağıtılmasına yönelik hizmetlerin yürütüldüğü kentte, Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarından inşaat mühendisleri, binalarda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün denetiminde il genelinde 203 binin üzerinde yapı, 650'yi aşkın inşaat mühendisi tarafından inceleniyor.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sahipsiz ve sahipli hayvanlar için belirlenen noktalara mama bırakıyor, hayvanların parazit aşılarını yapıyor.

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