Van'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.



Muradiye-Çaldıran kara yolu Kandahar mevkisinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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