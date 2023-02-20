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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Emniyet Müdürlüğü 448 personelle deprem bölgesinde görev yapıyor

AA

Van Emniyet Müdürlüğü 448 personelle deprem bölgesinde görev yapıyor

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü, 448 personel ve 73 araçla deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer çalışmalarda görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde Özel Harekat Şubesinden 9 araç ve 186 personel, Çevik Kuvvet Şubesinden 10 araç ve 119 personel, Polis Arama ve Kurtarma Timi (PAK) ve diğer şubelerden 54 araç 143 personelin bölgede aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

Depremin ilk gününden bugüne kadar toplam 129 araç ve 711 personelin görevlendirildiği aktarılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla 1665 koli giyim, gıda, temizlik ve hijyen malzemesi, 8 bin 60 kumanya ve 37 ısıtıcı gönderildiği bildirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere zırhlı konteyner, mobil çay aracı, mobil tuvalet, 3 mobil kabinli seyyar jeneratör, 1951 arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan çadır, kazma, hilti, demir makasının bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 konteyner, 9 motosiklet yüklü 11 tır Hatay'a, 10 konteyner yüklü 5 tır Adıyaman'a, 4 konteyner yüklü 2 tır Kahramanmaraş'a sevk edilmiştir. Depremden etkilenen illerde Havacılık Şube Müdürlüğümüze bağlı Sikorsky model helikopter ile toplam 43 saatlik, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğimize bağlı 2 İHA (İnsansız Hava Aracı) ile toplam 199 saatlik uçuş gerçekleştirilmiştir. Deprem bölgelerinde görevlendirilen polis arama kurtarma ekibi tarafından 12, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından 2, Bomba İmha ekibi tarafından 5 olmak üzere toplam 19 depremzede vatandaşımız enkaz altından sağ kurtarılmıştır. Personelimizin depremde zarar gören 505 yakını iglimize gelmiş, müdürlüğümüze bağlı lojmanlarda bulunan 22 daire 124 personel yakınına tahsis edilmiştir."

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