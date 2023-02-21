Bitlis ve Van'da depremzede çocuklar yerleştirildikleri okularda derse başladı

BİTLİS/VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Bitlis ve Van'a gelen öğrenciler, yerleştirildikleri okullarda derse başladı.

Depremin etkilediği illerden kurumlar aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla Bitlis ve ilçelerine yerleştirilen ailelerden 290 öğrencinin okullara kaydı alındı.

Yeni bir okulda yeni arkadaşlarıyla eğitime başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşa hediye paketleri dağıtıldı.

Deprem bölgesinden gelen 4 öğrencinin kaydının yapıldığı Yunus Emre Anaokulu Müdürü Serkan Saçan, 6 Şubat'taki depremlerin ülkeye derin acılar yaşattığını söyledi. Öğrencilere her türlü desteğin sağlandığını aktaran Saçan, bundan sonra da desteklerin devam edeceğini belirtti.

- "Herkes bizimle yakından ilgilendi"

Van'ın Erciş ilçesindeki okullara yerleştirilen depremzede öğrenciler de belirlenen okullara yerleştirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla ilçede eğitime başlayan 200 depremzede öğrenciye kitap, kırtasiye ve kıyafet desteği verildi, rehber öğretmenler de öğrencilerle görüşerek psikososyal destekte bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, AA muhabirine, deprem bölgesinden gelen 200 öğrenciyi okullara yerleştirdiklerini ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Bundan sonra da öğrencilere gereken desteğin verileceğini belirten Alhan, "Depremzede öğrencilerimize yönelik öncelikli olarak rehber öğretmenlerimizle toplantılar yaptık. Öğrencilerimiz için yapılması gerekenleri, öğrencilerin nasıl yaklaşım sergilemesi gerektiği konularını değerlendirdik. Eğitim öğretim dönemi başlar başlamaz bütün okullarımızda bu farkındalık eğitimi öğretmen arkadaşlarımızla paylaşıldı." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen 8. sınıf öğrencisi Süleyman Ömer Turgay, okulda yeni arkadaşlıklar edindiğini, herkesin kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Bazı öğrencilerin okula başlamak istemediğini anlatan Turgay, "Bence başlamaları gerekiyor. Arkadaşlarım, öğretmenlerim çok cana yakın. Ben, abim ve annem geldik. Babam ve diğer abim görevli oldukları için gelemediler. Erciş biraz soğuk. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmenlerimiz unuttuğumuz konuları bize hatırlattı. Rehber öğretmenler benimle konuştular, sohbet ettiler. Çok iyi oldu." diye konuştu.

Malatya'dan gelen 5. sınıf öğrencisi Beran Naz Düz, yeni arkadaşlarıyla tanıştığını söyleyerek, "Babam görevli olduğu için gelemedi. Annem ve kardeşlerim burada. Herkes bize burada çok yardımcı oluyor, yakından ilgileniyor. Malatya'daki arkadaşlarımı özlüyorum, şu an ne yaptıklarını bilmiyorum ama inşallah onlarda iyidir. Burada derslerime uyum sağlamaya çalışıyorum. İnşallah Malatya'ya tekrar dönerim arkadaşlarıma kavuşurum. Devletimize çok teşekkür ediyoruz burada bize bir sürü imkanlar sundular. Kaymakam amca bizi ziyarete geldi." ifadelerini kullandı.

Ercişli öğrenci Şermin Demir de deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirerek, "Elimizden geldiğince depremi hatırlatmamaya çalışıyoruz. Oyunlar oynayıp ortama alışmalarını sağlıyoruz. Evlerimize davet ediyoruz. Burada güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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