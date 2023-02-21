Van'da 37 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde bir evde 37 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede tespit edilen bir evde narkotik köpeği "Juno" ile arama yapan ekipler, 15 kilo 400 gram eroin ile 22 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.



Gözaltına 2 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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