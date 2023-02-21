Van'ın Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde eğitime kar engeli

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VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ev Muradiye ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açılamada, ilçede kar ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçede etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verildiği açıklandı.

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