Van'da depremzede çocuklar için oyun parkı kuruldu

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde yurda yerleştirilen depremzede çocuklar için oyun parkı oluşturuldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'a getirilen afetzedelere yönelik destek çalışmaları devam ediyor.

Tuşba Belediyesi, aileleriyle Aişe Sıddıka Yurduna yerleştirilen çocukların, deprem travmasını atlatmaları için oyun parkı kurdu. Oyun araç ve gereçleriyle donatılan parka gelen çocukların, görevliler eşliğinde güzel vakit geçirmesi sağlanıyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, çocukların bu sorunlu süreci atlatmalarına destek sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuklar için nezih bir ortam hazırladıklarını aktaran Akman, "Çocuklarımızın yeniden günlük hayatlarına dönmelerini istiyoruz. Yaşadıkları deprem felaketinin psikolojisini atlatarak yeniden gülümsemeleri ve keyifli vakit geçirmeleri bizi mutlu ediyor. 2011'de iki büyük deprem yaşayan bir il olarak bu zor günlerde depremden etkilenen yavrularımız için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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