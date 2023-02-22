Erciş'te depremzede çocuklar, Karagöz ve Hacivat oyunuyla eğlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan depremzede çocukların, Karagöz ve Hacivat oyunuyla depremin etkisinden uzaklaşmaları sağlanıyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'a getirilen afetzedelere yönelik destek çalışmaları devam ediyor.

Erciş'deki yurtlarda aileleriyle kalan çocuklara depremi unutturmak amacıyla kurumlar ve gönüllüler tarafından etkinlikler düzenleniyor.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yurtta Karagöz ve Hacivat oyununu izleyen çocuklar, daha sonra aileleriyle etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşadı.

Oyunu izleyen öğrenciler, çocuk eğlendiklerini belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.





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