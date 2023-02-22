Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, Malatya'da gönüllere dokunuyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya giden Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aileler ve çocuklarla ilgileniyor, taleplerinin yerine getirilmesine katkı sağlıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden Malatya'da görevlendirilen jandarma ekipleri, arama kurtarma, asayiş, trafik ve yardım çalışmalarında görev alıyor.

Kentte kurulan çadır ve konteyner kentlerde sürekli çalışma yürüten ekipler, ailelere ve çocuklara psikososyal destek de veriyor.

Yaşam destek çalışmaları ve trafik hizmetlerinde etkin görev alan jandarma ekipleri, çadır kentlerde vatandaşlarla bir araya geliyor, çocuklarla oyun oynayıp onlara oyuncak dağıtıyor.

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