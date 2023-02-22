Depremzedeler Van'da afetin yaşattığı acıları unutmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler Van'da afetin yaşattığı acıları unutmaya çalışıyor

AA

Depremzedeler Van'da afetin yaşattığı acıları unutmaya çalışıyor

VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'a getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen 918 afetzede, depremin yaşattığı acıları unutmaya çalışıyor.

Depremin ardından çeşitli kurumlar aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla geldikleri Van'da yurtlarda misafir edilen depremzedelere, üç öğün yemek veriliyor, tüm ihtiyaçları da devletin imkanları ve hayırseverlerin yardımlarıyla karşılanıyor.

Depremzedelere sağlık, rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği de verilen yurtlarda, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için etkinlikler düzenlenerek depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmaları sağlanıyor.

Yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzedelerle sürekli görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Yalçın Özdemir, AA muhabirine, deprem bölgesinden kente gelen 918 kişiyi yurtlarda misafir ettiklerini söyledi.

Depremzede vatandaşlar için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar kardeşlerimize destek olmaya, deprem psikolojini atlatmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bakanlığımız ile Valiliğimiz koordinasyonunda psikososyal destek veriyoruz. Çocuklar için oyun ve resim alanları oluşturduk. Görevlilerimiz ile gönüllülerimiz bu alanlarda çocuklar için etkinlikler yapıyor. Çocukların okullara giderek eğitimlerini sürdürmelerini sağladık. Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için tüm personelimiz canla başla çalışıyor. Üç öğün yemek veriliyor. Buraya gelen vatandaşlarımıza tüm kolaylıkları sağlamaya çalışıyoruz. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın."

- "Dolap yatağın üzerine düştü"

Hatay'dan ailesiyle Van'a gelen 4 çocuk babası 70 yaşındaki Mehmet Remzi Öztay, deprem nedeniyle çok büyük acılar yaşadıklarını söyledi.

Göz yaşlarını tutamayan Öztay, şöyle konuştu:

"Bir anda sallanmaya başladık. Dolap yatağın üzerine düştü. Ben de aradaki üçgende kaldım. Deprem durunca kıyafetlerimizi giyinip aşağı inmek istedik. Tekrar sallanmaya başladı. Merdivenler yıkıldı. Kadın komşumuz kaçmaya çalışırken kucağındaki çocuğunun kolu yıkılan merdivenlerin arasında kaldı. Onu kurtardık. Bir alt katta ise bir aylık bebeği kucağında olan annenin kolu merdiven basamaklarının arasına sıkışmıştı. 'Kurtarın' diye bağırıyordu. Bebeği alarak dışarı çıktım. Kadını kurtarmak için geri döndük, başaramayınca ekipler yardımına geldi. Kadının kolunun kesilerek kurtarıldığını sonradan duydum."

Dört katlı binanın ikinci kat seviyesine kadar çöktüğünü anlatan Öztay, "Ablam ile 20 yıllık İngilizce öğretmeni yeğenimi, baldızımın 16 ve 21 yaşlarında oğullarını kaybettik. Büyük acılar yaşadık. Buraya geldik. Vanlılar bizi çok sıcak karşıladı. Destek oluyorlar. Yurtta imkanlarımız güzel. Üç öğün sıcak yemeğimiz veriliyor. Odalarımız rahat. Herkesten Allah razı olsun. Hayatımızı burada sürdürüyoruz. Görevliler gelerek bize destek veriyor, dertlerimizi dinlemeye çalışıyor." dedi.

- "Sabaha kadar yalın ayak karda bekledik"

Adıyaman'ın Besni ilçesinden ailesiyle Van'a gelen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Hanım Ayaz da altı ahır olan iki katlı evlerinin depremde yıkıldığını ifade etti.

Sarsıntının çok uzun sürdüğünü ve şiddetli olduğunu dile getiren Ayaz, şöyle konuştu:

"Kapıda duran eşime çocukları almasını söyledim. Başı ile ayağından yaralanmıştı. Kendimizi dışarı attık. Evimiz bir anda yıkıldı. İki büyük çocuğumu okulları başlayacak diye kent merkezindeki pansiyona göndermiştik. O an depremin sadece bulunduğumuz alanda meydana geldiğini düşünerek 'Allah'ım sana şükürler olsun. Çocuklarımı iyi ki merkeze gönderdim' dedim. Daha sonra depremin birçok yerde olduğunu duyunca yıkıldım. Ne yapacağımızı bilemedik. Bir hafta sonra çocuklarımın seslerini duyabildim. Çocuklarım sağlıklıydı ama birçok arkadaşını, öğretmenlerini kaybettik. Çocuklarım depremden olumsuz etkilendi. Gece üstlerini örttüğüm zaman 'anne nereye kaçalım' diyorlar. Korkuyorlar."

Misafir edildikleri yurtta, her türlü hizmetten yararlandıklarını anlatan Ayaz, "Bize çok iyi bakıyorlar. Sıcak suyumuz var. Buraya gelene kadar banyo yapamadık. Kıyafet, ayakkabı gibi tüm ihtiyaçlarımız giderildi. Allah böyle bir acıyı hiç kimseye yaşatmasın. Bizimle ilgilenen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

- "TOKİ'nin yaptığı evler sağlam çıktı"

Gaziantep'ten ailesiyle gelen 3 çocuk babası 49 yaşındaki İzzet Parlak, "Evimiz birden sallanmaya başladı. Eşyalar üzerimize devrildi. Çocuklarımı alarak hemen aşağı indik. TOKİ'nin yaptığı evler sağlam çıktı. Burnumuz dahi kanamadı. Kar yağıyordu. Herkes binanın önüne yığıldı. O an ikinci bir deprem daha yaşadık. Artçılardan evlerimize giremedik. Üstümüze battaniye alıp sabahladık. Birkaç gün taziye evinde kaldıktan sonra Van'a geldik. Tüm ihtiyaçlarımız gideriliyor. Yerimiz sıcak. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van depreminden sonra kurdukları ekiple Adıyaman'da enkazdan 40 kişiyi kurtardılar
YEREL HABERLER Van depreminden sonra kurdukları ekiple Adıyaman'da ...
Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, Malatya'da gönüllere dokunuyor
YEREL HABERLER Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri, ...
Erciş'te depremzede çocuklar, Karagöz ve Hacivat oyunuyla eğlendi
YEREL HABERLER Erciş'te depremzede çocuklar, Karagöz ve Hacivat ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA 410 KAÇAK GÖÇMEN İLE 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA 410 KAÇAK GÖÇMEN İLE 6 ...
Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
Van'da obezite hastalarına ücretsiz tedavi hizmeti sunuluyor
YEREL HABERLER Van'da obezite hastalarına ücretsiz tedavi hizmeti ...
(Görüntülü)VAN&#039;DA ARAÇLAR, KARLI YOLLARDA GİDEMEDİ; MAHSUR KALAN 20 KİŞİ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)VAN'DA ARAÇLAR, KARLI YOLLARDA ...
Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına karla ...
Van'da araçlar, karlı yollarda gidemedi; mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Van'da araçlar, karlı yollarda gidemedi; mahsur kalan ...
Çocukların akranlarıyla kaynaşması deprem travmasını daha kolay atlatmalarını sağlıyor
YEREL HABERLER Çocukların akranlarıyla kaynaşması deprem travmasını ...
Van'da depremzede çocuklar için oyun parkı kuruldu
YEREL HABERLER Van'da depremzede çocuklar için oyun parkı kuruldu
Van'ın Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Van'ın Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde eğitime kar ...
(Görüntülü)&#039;AHALİ KUMBARASI&#039; YARDIM TOPLULUĞU, DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)'AHALİ KUMBARASI' YARDIM ...
Van'da 37 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 37 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis ve Van'da depremzede çocuklar yerleştirildikleri okularda derse başladı
YEREL HABERLER Bitlis ve Van'da depremzede çocuklar ...
'Juno' ile aramada 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Juno' ile aramada 37 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van Emniyet Müdürlüğü 448 personelle deprem bölgesinde görev yapıyor
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürlüğü 448 personelle deprem ...
Van'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Van'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Malatya'da inşaat mühendisleri binalarda hasar tespit çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Malatya'da inşaat mühendisleri binalarda hasar tespit ...
Depremzede çocuktan oyuncak hediye eden jandarmaya teşekkür öpücüğü
YEREL HABERLER Depremzede çocuktan oyuncak hediye eden jandarmaya ...
Van'da çölyak hastaları için üretilen glütensiz ürünler deprem bölgesine gönderiliyor
YEREL HABERLER Van'da çölyak hastaları için üretilen glütensiz ...
Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri yaraların sarılmasına yardımcı oluyor
YEREL HABERLER Van'dan deprem bölgesine giden jandarma ekipleri ...
Malatya'da konteyner kentte kalanlara psikososyal destek veriliyor
YEREL HABERLER Malatya'da konteyner kentte kalanlara psikososyal ...
(Görüntülü) VAN&#039;DA 85 YERLEŞİM YERİNİN YOLU, KARDAN KAPANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VAN'DA 85 YERLEŞİM YERİNİN YOLU, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.