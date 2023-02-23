Van'daki çocuk yoğun bakım ünitesi bölge illerine de hizmet veriyor

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VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki çocuk yoğun bakım ünitesi bölge illerine de hizmet veriyor.

En yeni cihazlarla donatılarak çocuk hastalıkları, hemodiyaliz, plazma değişimi ve EKMO hizmetlerinin verildiği ünite sayesinde, il dışına yapılan sevkler önlendi.



Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, çocuk yoğun bakım ünitesinin bölgeye hizmet verdiğini söyledi.

Yoğun bakım ünitesini büyütmeye çalıştıklarını belirten Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Hastanemizi Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri yapma yolunda çabamız var. Bölgede çocuk nüfusu çok yoğun ve çocuk yoğun bakım, yeni doğum gibi birimler de önceliklerimiz arasında yer alıyor. 24 yataklı kapasitemizi yakın zamanda 30'a çıkaracağız. Yoğun bakım hastalarının tedavilerinin tamamlanmasından sonra çıkabilecekleri bir palyatif ünitesi de kuracağız. İl dışından hasta alıyoruz ve hiçbir hastamızı il dışına yollamıyoruz. Özellikle hemodiyaliz birimimizden son dönemlerde sevk vermedik. Deprem bölgesinden gelen çocuklara da hizmetlerimizi sürdürüyoruz."

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Edin Botan ise "Tüm odalarımız tek kişilik. Yoğun bir hasta sirkülasyonu oluyor. Daha önce bu hastalarımızı il dışına göndermek zorunda kalıyorduk ama şimdi dışardan hasta kabul ediyoruz." dedi.

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