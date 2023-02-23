Depremzede çocuklar Hacivat ve Karagöz oyunuyla eğlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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VAN (AA) - Tuşba Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Van'a getirilen çocukların afetin travmasından kurtulmaları amacıyla etkinlik düzenledi.

Çitören Mahallesi'nde bulunan Abdulhekim Arvasi Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzede çocuklar, Hacivat-Karagöz oyunu ve palyaço gösterisiyle eğlendi.

Oyunları ilgiyle izleyen çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşadı.

Çocukları deprem gündeminden uzaklaştırmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirten Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Amacımız bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzünün gülmesini sağlamaktır. Depremin yaralarını el ele vererek en kısa sürede hep birlikte saracağız. Van depremlerini yaşayan biri olarak buna olan inancım tamdır." diye konuştu.

Belediye ekipleri tarafından yüzleri boyanan çocuklara balon, satranç takımı ve bebek hediye edildi.





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