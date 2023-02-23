Özalp Belediyesinden öğrencilere kitap desteği

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VAN (AA) - Özalp Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 10 bin ücretsiz kitap dağıttı.

Belediye, öğrencilere okuma alışkanlığı edindirmek ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullara eğitim alan öğrencilere 10 bin kitap dağıtıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.



Özalp belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını ifade eden Nasır, "En etkili öğrenme yolu kitap okumaktır. Okumayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. İnsan beyni okuyarak gelişiyor ve anlama kapasitesi artıyor. Sürekli okuyan insanların bilgi kapasitesi daha yüksek. Bu yüzden değerli öğrenciler bol bol kitap okumanız lazım." diye konuştu.

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