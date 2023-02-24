Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesi kırsalında karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Ekipler, İran sınırındaki yüksek kesimlerde sürdürdüğü çalışmalarda bazı yerleşim yerleri ile askeri üs bölgelerinin yolunu açtı.

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