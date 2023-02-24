Van'da yoldan çıkan araç ekiplerce çıkarıldı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde yoldan çıkan otomobil, karla mücadele ekiplerince çıkarıldı.

Sağmalı beldesi kara yolunda Kemal Erdoğan hakimiyetindeki 42 Y 0730 plakalı otomobil, sürücüsünü hakimiyeti kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada kara saplanan otomobil, belediye ekiplerince çıkarıldı.

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