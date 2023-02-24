Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı

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VAN (AA) - Van'ın Saray ve Özalp ilçelerinde 232 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23-24 Şubat'ta Saray ve Özalp ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Arazide geçiş yapmaya çalışan 232 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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