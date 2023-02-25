PAK ekibinin enkazdan 5 saatte kurtardığı 3 muhabbet kuşu Van Emniyet Müdürlüğünün maskotu oldu

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VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, Malatya'da enkazdan kurtardıkları "Umut", "Hayat" ve "Yetiş" ismini verdikleri muhabbet kuşlarını sahiplendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da 27 kişilik Van PAK ekibi, enkazda kalanların kurtarılması için fedakarca çalıştı.

Depremin ilk anında bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına destek veren PAK ekibi, alt katında petshop da bulunan 7 katlı Yetiş Apartmanı'nın enkazında canlıların olduğu sinyalinin alınması üzerine çalışma başlattı.

5 saat süren çalışma sonucu ısının alındığı bölgeye ulaşan ve petshoptaki 4 kuşun canlı olduğunu tespit eden polisler, adeta zamanla yarışarak enkaz altında kalan kuşları kurtardı.

İş yerinde buldukları parçaları birleştirerek kuşlara kafes yapan ekipler, deprem bölgesinde kaldıkları süre boyunca yemlerini vererek besledikleri kuşları satın alarak Van'a getirdi.

"Umut", "Hayat" ve binanın ismi olan "Yetiş" adı verilen kuşlar, Van Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinin maskotu haline geldi.

- "Otobüsümüzde 5 gün boyunca kuşlara baktık"

Ekip Şefi Metin Gençer, AA muhabirine, depremin ilk anında İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde gerekli hazırlıkları yaparak Malatya'ya hareket ettiklerini söyledi.

Kar ve tipi olmasına rağmen bölgeye ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Gençer, şunları kaydetti:

"Bölgeye ulaştıktan sonra hemen AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına başladık. Depremin üçüncü günüydü. Askerler, çöken binanın enkazında 4 ısı aldı. Bize 'Çöken binanın 3 metre ilerisinde, 5 metre derinliğinde 4 canlı var.' denildi. Hemen çalışmalara başladık. Saat 17.00'de başladık, 22.00'ye kadar çalışma yürüttük. Akşam 22.00'de ısının alındığı noktaya ulaştık. Orada 4 muhabbet kuşu vardı. Onları güvenli ve titiz bir şekilde aldık. Arkadaşlara verdiğimiz sırada kuşlardan biri elimizden uçarak gitti. O kuşa ulaşamadık. Diğer üçünü ve yemlerini aldık. Daha sonra güvenli bir şekilde otobüsümüze koyduk. Petshopun sahibine ulaştık. Kendisi il dışındaydı, gelemeyeceğini söyledi.



Ücreti mukabilinde kuşları almak istediğimizi söyledik. Para topladık, kuşların parasını verdik. Otobüsümüzde 5 gün boyunca kuşlara baktık. Bunlara artık biz bakacağız. Bizim için çok değerliler."

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