Van'da depremzede çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

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VAN (AA) - Depremin etkilediği illerden aileleriyle Van'a gelen çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını sağlamak amacıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosunda, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Van Şubesi (MÜSİAD) tarafından hazırlanan "çocuk gülerse şenlenir dünya" etkinliğine katılan çocuklar, Hacivat-Karagöz, Peter Pan ve Nasrettin Hoca gösterileriyle eğlendi.

Oyunları ilgiyle izleyen çocuklar, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzak keyifli anlar yaşadı.

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe, depremden etkilenen ve Van'a gelen depremzede çocuklar için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çocukların depremin olumsuz etkilerini atlatması için tiyatro gösterisi gerçekleştirdiklerini ifade eden Gültepe, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikle birlikte onlara moral olmak istiyoruz. Aynı zamanda etkinlik için bilet satışı gerçekleştirerek 54 bin 800 lira gelir elde ettik. Bunun yanında Genç MÜSİAD olarak da 64 bin civarında bu gelire katkı sunuyoruz. Toplamda elde edeceğimiz yaklaşık 120 bin lira depremzede çocuklarımızın ihtiyacını karşılayarak, ramazan ayında da buraya gelen aileler için destek sağlamayı planlıyoruz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor ve depremden etkilenen ailelerimize sahip çıkmamız gerekiyor."

Kahramanmaraş'ta yaşadığı depremin ardından ailesiyle Van'a geldiğini belirten Ali Sakar ise, "Bir haftadır Van'dayım, bizim için tiyatro etkinliği düzenlendi. Eğledik ve mutlu olduk. Ellerine sağlık, teşekkür ederim." dedi.





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