Muradiye'de gönüllü berberler depremzede çocukları tıraş etti

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Van'ın Muradiye ilçesine getirilen çocuklar, gönüllü berber tarafından tıraş edildi.



Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara hediye dağıttı.



Depremzede ailelerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Aydoğan, "Depremler dolayısıyla ilçemize yerleşen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm kurumlarımızla destek oluyoruz. Bugün de düzenlediğimiz etkinlikle çocuklarımızın saçını tıraş ettik. Gönüllü berberlerimize destekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinliği destekleyen gönüllü berberler, çocukların saçını tıraş etti.

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