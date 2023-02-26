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Muradiye'de gönüllü berberler depremzede çocukları tıraş etti

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Van'ın Muradiye ilçesine getirilen çocuklar, gönüllü berber tarafından tıraş edildi.

Muradiye'de gönüllü berberler depremzede çocukları tıraş etti

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Van'ın Muradiye ilçesine getirilen çocuklar, gönüllü berber tarafından tıraş edildi.

Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara hediye dağıttı.

Depremzede ailelerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Aydoğan, "Depremler dolayısıyla ilçemize yerleşen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm kurumlarımızla destek oluyoruz. Bugün de düzenlediğimiz etkinlikle çocuklarımızın saçını tıraş ettik. Gönüllü berberlerimize destekleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Etkinliği destekleyen gönüllü berberler, çocukların saçını tıraş etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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