Tuşba Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

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VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi'nin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'ya gönderdiği ekipler, konteyner kent kurulumu, enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra temizlik hizmetlerini de sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başkan yardımcısı Necati Yertürk'ün öncülüğündeki ekipler, sorumluluk alanında biriken çöpleri kaldırıyor, cadde ve sokakları süpürüyor.

Aynı zamanda geçici barınma alanlarında temizlik yapan belediye ekipleri, bölgedeki depremzedeler ve onlara yardım eden ekiplerde destek verdi.



Belediye Başkanı Salih Akman, Malatya'da yürütülen çalışmalara destek verdiklerini, ekiplerin cadde, sokak ve geçici barınma alanlarını temizlediğini söyledi.

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