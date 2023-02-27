Tuşba Belediyesinin kaçak yapılaşmayla mücadelesi sürüyor

VAN (AA) - Tuşba Belediyesi, kaçak yapı konusunda mağduriyetlerin yaşanmaması için hazırladığı afiş, bilbord ve el ilanı ile vatandaşları bilgilendiriyor.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Hiçbir şeyin insan hayatından önemli olmadığını belirten Akman, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde binlerce insanımızı kaybettik. Deprem değil, hatalı yapılan yapıların insanı öldürdüğüne burada da şahit olduk. Deprem riski yüksek olan bir bölgede olmamız hasebiyle, vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda kaçak yapıların önlenmesi için mücadele vermekteyiz. Vatandaşlardan ricamız başta kendileri ve ailelerinin güvenliği, şehrimizin estetiği ve daha yaşanabilir bir Tuşba için ruhsatsız yapı yapmamalarıdır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz."



Yaşanabilir bir Tuşba için kaçak yapılaşmayla kararlı mücadele başlığı ile binlerce el ilanı dağıtıldığını, vatandaşlara toplu mesaj gönderdiklerini belirten Akman, kaçak yapılaşmanın engellenmesi konusunda toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade etti.

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