Van'da depremzede çocuklara psikososyal destek

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VAN (AA) - Van'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin depremzede çocuklara yönelik psikososyal destekleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından aileleriyle Van'a gelen depremzede çocukların ihtiyaçları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesince karşılanıyor.

Çitören Mahallesi'ndeki tesise yerleştirilen aileler ve çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla İl Çocuk Hakları Komitesince çalışmalar yürütülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinatörlüğünde başta öğretmen ve üniversite öğrencileri olmak üzere çeşitli meslek gruplarından gönüllüler, çocuklar için etkinlikler düzenliyor.

Palyaço kıyafetleri giyerek çocukları eğlendiren gönüllüler, boyama, müzik ve çeşitli oyunlarla çocuklara depremi unutturmaya çalışıyor.

Gönüllülerden Esra Dönmez, hayırseverlerden destek alarak topladığı oyuncaklarla çocuklar için oyun odası kurdu.

Eldemir, bu hassas dönemde çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek destek olanlara teşekkür etti.

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