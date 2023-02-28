Depremzedelerin kedileri Van'daki Kedi Villası'nda misafir ediliyor

A harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Van'a gelen ailelerin yanlarında getirdiği Van kedileri ile diğer ırklardan kedilerin bakımı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Van Kedi Villası'nda yapılıyor.

Sarsıntılar nedeniyle yıkımın yaşandığı illerden kurumlar aracılığı ya da kendi imkanlarıyla kente gelen, otel, yurt ve evlere yerleştirilerek tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedelerin evcil hayvanları da unutulmadı.

Depremzede ailelerin yanlarında getirdiği, aralarında Van kedilerinin de bulunduğu 4'ü yavru 8 kedi, Van Kedi Villası'nda koruma altına alındı.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, misafir ettikleri kedilerin bakımının yapıldığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Bazı kedilerin yeni doğum yaptığını belirten Kaya, "Deprem bölgesinden Van'a gelen ailelerden bazılarının hayvanlarının bakım ve konaklama ihtiyacının olduğu AFAD tarafından bize bildirildi. Bunları seve seve kabul ettik. Bakacak durumda olmayan ailelerin kedilerini belli bir süreliğine misafir ediyoruz. Şu anda merkezimizde 8 kedi var." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.