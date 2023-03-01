Öğretmen, öğrenci ve kursiyerler "depremzedeler üşümesin" diye mesai yapıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te öğretmen, öğrenci ve kadın kursiyerler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana afetzedelerin ısınma ve giyim ihtiyaçlarının karşılanması için mesai yapıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yaraların sarılması amacıyla başlatılan yardım seferberliği sürüyor.

Meslek liseleri, halk eğitimi merkezleri ile kurslarda gönüllü olarak çalışan öğretmen, öğrenci ve kadınlar depremzedelerin üşümemesi için yaptıkları kışlık kıyafetleri AFAD koordinasyonunda bölgeye ulaştırıyor.

Van'da, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünde de çalışanlar ile kursiyerler, soğuğa ve suya dayanıklı kumaş ve polardan battaniye, uyku tulumu ve yelek üretiyor.

Giyim üretim teknolojileri bölümde 44 çalışanla hazırlanan ürünler, paketlendikten sonra deprem bölgesine gönderiliyor.

- "Battaniyeler ihtiyaçları giderecek nitelikte"

Enstitü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, AA muhabirine, depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma başlattıklarını söyledi.

Depremzedelerin yaralarının en kısa zamanda sarılması için seferber olduklarını anlatan Evliyaoğlu, "Battaniyelere ihtiyaç duyulduğu için ağırlığı bu alana verdik. Bunun yanında iç çamaşırı, yelek ve uyku tulumu üretiyoruz. Battaniyelerin dışı yağmurluklu, içi polar. Aynı zamanda içeriğinde elyaf ürünü var. Kalitesi oldukça yüksek. Battaniyeler, çocuk ve yetişkin ihtiyaçlarını giderecek nitelikte. 2011'de Van'da deprem yaşamış bir şehir olarak oradaki insanların neler yaşadıklarını iyi biliyoruz. Bu amaçla acil olarak kışlık ürün üretimine başladık." dedi.

- Sıfırın altında 30 derecede insanı koruyabilen uyku tulumu yapıyorlar

Hakkari'de de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Eğitim Merkezindeki öğretmen ve öğrenciler, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için uyku tulumu üretiyor.

Merkez Müdürü Abdullah Karataş, depremlerin büyük acılara yol açtığını dile getirdi.

Yaraların sarılması için herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Bu felaket hepimizi derinden sarstı. Biz de merkezimizde uyku tulumu yapıyoruz. Giyim bölümü öğretmen ve öğrencileri bu üretimi gerçekleştiriyor. Bu kumaş sıfırın altında 30 dereceye kadar insanı koruyabilen özelliğe sahip. Tulumları deprem bölgesine göndereceğiz. Acı hepimiz acısı. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Allah milletimizi korusun."

Usta öğretici Ayşe Abi de "Uyku tulumu mesaisine başladık. Depremzedelere bir faydamızın dokunacak olması bizi mutlu ediyor. Atölyede üretilenleri başka bir bölümde paketliyoruz. Ardından da araçlarla deprem bölgesine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Muş'ta kursiyerler yoğun mesai harcıyor

Muş'ta da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde giyim üretim teknolojileri kursuna katılan kursiyerler, depremzedelerin kışlık giysi ihtiyacı için kolları sıvadı.

Deprem bölgesine çeşitli yaşam malzemesi desteği sunulan merkezde, üretilen 320 bere, 300 atkı, 100 eldiven, 100 panduf (ev ayakkabısı) ve 800 çorap afetzedelere gönderildi.

Merkez Müdürü Tahsin Oral, depremin yaşandığı andan itibaren devlet ve milletin el ele vererek depremzedeler için seferberlik ilan ettiğini aktardı.

Herkesin sahaya inerek elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Oral, "Depremin yaşandığı ilk günden itibaren usta öğreticilerimiz, idarecilerimiz ve personelimizle elimizden geldiğince çaba gösterdik. Özellikle rakımı yüksek kesimlerde kış mevsimini göz önünde bulundurarak 30'a yakın kursta 400 kursiyerimizle gönüllü olarak deprem bölgelerine gönderilmek üzere çocuk battaniyesi, panduf, atkı, bere ve eldiven gibi malzemelerin üretimine başladık." dedi.

Usta öğretici Necla Özdemir ise vatandaşları soğuktan korumak için polar kumaştan şapka ve atkı hazırladıklarını dile getirerek, "Şu an aynı sınıfta 20 gönüllüyle çalışıyoruz. Yaşanan felaket sebebiyle çok üzgünüz. El birliğiyle yaraların sarılması gerekir. Mevsim şartları nedeniyle kursiyer arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Depremzedelere dokunmak istedik." ifadelerini kullandı.

- Bitlis

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ise Halk Eğitimi Merkezindeki kurslara katılan kadınlar battaniye, atkı, bere, eldiven, oyuncak ve kışlık giysi üretiyor.

Merkez Müdürü Kazım Acar, "Hazırlanan ürünlerin bir kısmını belirlenen bölgelere gönderdik. Çalışmalarımız devam ediyor ve aralıklarla gönderim sağlayacağız. Kursiyerlerimiz büyük çaba sarf ediyor. Depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.