Van Valiliği depremlerden etkilenen Malatya’da yaraları sarıyor

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VAN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da Van Valiliği koordinasyonunda kurulan konteyner kentte çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların geçici barınmaları için kurulan Beydağı konteyner kentte ekipler, altyapı çalışmaları, yardım dağıtımı gibi birçok alanda çalışma yürütüyor.



Konteyner kentte kalanları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile psikososyal destek ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit ederek en kısa sürede ulaştırılmasını sağlıyor.



Depremden etkilenen kadın, çocuk ve engellilerin hayatının kolaylaştırılması ve yaraların sarılması için çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

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