Van'da depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan ailesi ile Van'a gelen 9 yaşındaki Ruken Karataş'a yerleştirildiği okulda doğum günü sürprizi yapıldı.

Muradiye ilçesine yerleştirilen Karataş için eğitim gördüğü Gazi İlkokulunda doğum günü etkinliği organize edildi.

Karataş'ın eğitim gördüğü sınıfı süsleyen belediye görevlileri, çocuklar için hazırlanan yaş pastayı da sınıfa götürdü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, Halk Eğitim Müdürü Bünyamin Polat, aile fertleri, öğretmenler ve diğer çocuklar hep birlikte pasta keserek Karataş'ın doğum gününü kutladı.

Aydoğan, AA muhabirine, depremden etkilenen bölgelerden gelen 250 kişiyi ilçede misafir ettiklerini söyledi.

Kaymakamlık ve belediye olarak depremzedeleri en iyi şeklide ağırlamaya çalıştıklarını belirten Aydoğan, şunları kaydetti:

"Bugün Ünseli Mahallemizde Gazi İlkokulundayız. Depremzede kız çocuğumuza ailesi ve öğretmenleri ile doğum günü organize ettik. Depremzede çocuğumuzla birlikte pasta kestik, hediyeler verdik. Bu güzel anıyı tüm çocuklarımızla yaşamış olduk. Emeği geçen öğretmenlerimize ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Doğum günü sürpriziyle büyük mutluluk yaşayan Karataş, "Malatya'da deprem olduğu için Vana geldik. Bugün Kaymakam amca ve arkadaşlarım doğum günümü kutladı. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.





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