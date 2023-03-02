"Konuşan Eller" kafesi işitme engelli depremzedelerin buluşma noktası oldu

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VAN (AA) - NAZLI TİMUR - Van'da geçen yıl işitme engelli Mahmut Kaya'nın İŞKUR desteğiyle açtığı "Konuşan Eller" isimli kafe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Van'a gelen işitme engellilerin buluşma noktası oldu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan doğuştan işitme engelli Kaya, Van İşitme Engelliler Derneği'nin projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle açtığı kafede, depremlerin ardından Van'da yurtlara yerleştirilen işitme engelli depremzedeleri misafir ediyor.

Derneğin desteğiyle kafeye gelen depremzedeler hem ücretsiz yemek yiyip çay içiyor hem de diğer engellilerle vakit geçiriyor.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Van İşitme Engelliler Dernek Başkanı Aydın Türk, AA muhabirine, kafe ve derneklerinin işitme engelli depremzede vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

Depremin ilk anından itibaren federasyonun ve derneğin, depremzedelerle iletişime geçmeye başladığını belirten Türk, şöyle konuştu:

"En büyük sıkıntılardan biri iletişimsizlikti. Numaralarımızı sosyal medyadan paylaştık ve insanlar bize ulaşmaya çalıştı. Depremden 11 il etkilendi. Herkes elinden geldiğinin fazlasını yaparak bütün engelli arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştı. Çadır ve gıda isteyenler tek tek ulaştı. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonumuz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tercümanları ile sağır topluluğu bir olduk, onları ayağa kaldırmak için uzaktan görüntülü konuşarak bütün mücadelemizi verdik. Devletimizin gücünü yanımıza aldık. Engellilerimiz için durum daha zor."

- "Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Dernek üyeleriyle para toplayıp Van'a yerleşen işitme engellilerin kullanması için cihaz ve pil aldıklarını anlatan Türk, yaptıkları çalışmayla yüreklerine dokunmaya, kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olduklarını vurguladı.

Konuşan Eller kafesinin de işitme engellilere kapısını açtığını bildiren Türk, "İşaret dili tercümanları, depremin ilk gününden bugüne kadar işitme engelli bireylere gerek sahada, gerekse görüntülü görüşerek yardımcı oldu. Yardımlarımız devam edecek. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'ten ailesiyle Van'a gelen ve yurda yerleştirilen depremzede Dilaver Güven ise bu zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dernek başkanı ile kafe işletmecisine teşekkür etti.

Depreme kardeşinin evinde yakalandığını anlatan Güven, "Uykudayken deprem oldu. Hepimiz çok şaşırdık, panik olduk. Deprem devam ederken dışarı kaçtık. Arabada bekledik. Artçı depremler devam etti. Kar yağıyordu ve hava soğuktu. O gün kızım hastaydı. Kurduğumuz çadırda soba yaktık. Dayanılacak gibi değildi. Van'a gelerek AFAD'a başvurduk. Devletimiz bize yurtları tahsis etti. Dernek başkanıyla tanıştık. Bize çok yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

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