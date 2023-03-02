Van'da depremzede öğrenciler için sinema etkinliği düzenlendi

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Van'ın Erciş ilçesine gelen öğrencilere yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından belediye konferans salonunda düzenlenen programda, ilçedeki okullarda eğitimlerine devam eden çocuklar "Rafadan Tayfa" filmini izledi.

Daha sonra yüz boyama ve diğer etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklara ikramda bulunuldu.

Çocuklarla bir araya gelen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları ve Ercişlilerle 34'ten fazla tır ve 10'un üzerinde kamyonla yardım malzemelerini gönderdiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın yanında olmak için çaba gösterdik. Erciş'in bir evladı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Erciş insanının samimiyetini, yardımseverliğini, beraber olma ruhunu takdir ediyorum. Evlatlarımızın kumbaralarında biriktirdikleri parayı, vatandaşlarımızın elinde avucunda ne varsa koşa koşa getirip bize vermesi, bu milletin yardımlaşma, birlik ve beraberlik ruhunun göstergesidir."

Antakya'dan gelen anasınıfı öğretmeni Fatma Alp ise depremzedeler için yürütülen çalışmalara gönüllü destek verdiğini ifade etti.

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