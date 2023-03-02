Malatya'da 317 noktada yemek dağıtımı yapılıyor

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VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da görev alan Van ekibi, 317 noktada yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malatya'da yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Valilik koordinasyonunda deprem bölgesinde bulunan ekipler, hayatın normale dönmesi için geçici barınma alanlarına yerleştirilen vatandaşlar için şehrin 317 noktasında yemek dağıtıyor.



Gıda kontrol uzmanları yemek yapılan aşevleri, çadır yemekhaneler, seyyar mutfaklarda sürekli denetim yapıyor.

Özellikle hijyen, gıdaların son kullanma tarihi, yemeğin kalorisi, yemek yapılan ortam ve kapların uygunluğunu gibi birçok detayı kontrol eden ekipler, sorun yaşanmaması için numune alıyor.

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