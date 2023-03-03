Seyyar atlı karıncasıyla sokakları dolaşarak depremzede çocukları eğlendiriyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'da seyyar satıcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Suat Aslan, gezdiği mahallelerde aileleriyle deprem bölgesinden gelen çocukları ücretsiz atlıkarıncaya bindiriyor.

Edremit ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Aslan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından aileleriyle Van'a yerleşen çocuklara destek veriyor.

Pazarlarda çorap ve bardakta mısır satarak geçimini sağlayan Aslan, dolaştığı mahallelerde karşılaştığı depremzede çocukları mutlu etmek için ücretsiz seyyar atlı karıncaya bindiriyor.

Eğlenceli şarkılar da çalarak çocuklara depremi unutturmaya çalışan Aslan, gösterdiği duyarlılıkla depremzede ailelerin ve çevredekilerin takdirini topluyor.

- "Onlar mutlu olsun bu bana yeter"

Aslan, AA muhabirine, depremler nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, 2011'de Van'da meydan gelen depremde de benzer acıları yaşadıklarını söyledi.

Depremden en çok etkilenen kesiminin çocuklar olduğunu anlatan Aslan, "Pazarda çorap ve mısır satıyorum. Bazen iş olmayınca atlı karıncam ile dolaşarak para kazanıyorum. Depremden dolayı çok üzgünüm. Depremi yaşayan çocukların psikolojisini anlayabiliyorum. Eğer imkanlarım olsaydı deprem bölgesine gidecektim. Oradaki çocukları mutlu etmek için destek olacaktım." dedi.

Depremin etkilediği illerden Van'a çok sayıda depremzede ailenin geldiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu çocukların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Atlı karıncaya binen çocuklar para veriyor ama almıyorum. Benim de üç çocuğum var, depremzede çocukları görünce evlatlarım gözümün önüne geliyor. Biz de 2011'de acı bir deprem yaşadık. Çocuklarım bundan çok etkilenmişti. Bu acıları yaşadığım için bu çocukların ne durumda olduğunu anlayabiliyorum. Amacım çocukları eğlendirmek, güldürmek. Onlar mutlu olsun bu bana yeter. Amacım depremi unutmalarını sağlamak. Onların mutluluğa, oyuncağa ihtiyacı var. Hepimizin gözyaşları aynı. Onlar da bizim çocuklarımız."

- "Böyle insanların olması bizi çok sevindiriyor"

Gaziantep'ten çocuklarıyla Van'a gelen Necibe Aksoy, "Depremin üçüncü gününde buraya geldik. Burada çok anlamlı destekler alıyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Atlı karıncayla çocuklarımıza mutluluk dağıtılıyor. Çok güzel bir davranış. Böyle insanların olması bizi çok sevindiriyor. Depremzede çocukları ücretsiz şekilde eğlendiriyor. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Furkan Deren, "Atlıkarıncaya bindim. Çok mutlu oldum. Sürekli gelip binmek istiyorum." dedi.

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