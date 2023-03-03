Depremler Van ve Hatay'daki öğrencilerin kardeşliklerini pekiştirdi

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VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde Vali Abdülkadir Sarı İlk ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri, 2011 depreminde kendilerine yardım gönderen "kardeş okul" Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri için yardım kampanyası düzenleyerek örnek bir çalışmaya imza attı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde vatandaşların yaralarının sarılması için Van ve ilçelerinde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Van'da 12 yıl önce meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen Erciş ilçesindeki Vali Abdülkadir Sarı İlk ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri o dönem kendilerine yardım gönderen akranlarını unutmadı.

Kardeş okul olarak belirledikleri Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Atatürk İlkokulundaki öğrencilere vefa borçlarını ödemek için yardım kampanyası başlatan Ercişli öğrenciler harçlıklarını biriktirdi, oyuncak, kıyafet, kırtasiye ve hijyen malzemeleri temin etti.

Öğrenciler, kardeşleri için yazdıkları duygu dolu mektupları da hazırladıkları kolilerin içerisine bırakarak Altınözü ilçesinde gönderdi.

- "Vefanın en güzel örneğini bugün çocuklarımız gösteriyor"

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, 2011'de Van'da meydana gelen depremlerde büyük acılar yaşadıklarını ve ülkenin dört bir yanından kente yardım ulaştığını belirtti.

O dönem Altınözü Atatürk İlkokulundaki öğrencilerin çok anlamlı bir kampanya başlattığını anımsatan Alhan şunları kaydetti:

"Hatay'daki çocuklar, Van depremini yaşayan öğrencilerimiz için birçok malzeme desteğinde bulunmuşlardı. Vefanın en güzel örneğini bugün çocuklarımız gösteriyor. Hatay'da depremi yaşayan çocuklarımıza kendi imkanlarıyla harçlıklarından biriktirdikleri paralarla destek olmak istediler. Çeşitli oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kişisel bakım ürünlerini depremde zarar gören kardeşlerine göndermek istediler. Çocuklarımızı bu davranışlarından dolayı kutluyorum."

Okul müdürü Yücel Gezer de "2011 yılı depreminde Altınözü Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından okulumuza oyuncak, kırtasiye, temizlik ürünleri gönderilmişti. Bu felakette etkilenen öğrencilere bir vefa borcunu ödemek istedik. Bu amaçla yardım kampanyası başlattık." dedi.

Öğrenci Hazal Çalışır da 12 yıl önce yapılan iyilikleri unutmadıklarını belirterek "Şimdi de onlar bir felaket yaşıyorlar. Onlar için kampanya düzenledik. Her zaman onların yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Yapılan iyiliklerin unutulmayacağını dile getiren öğrenci Ravza Nur Bedir de mektuplarla depremzede arkadaşlarının acılarını paylaştıklarını dile söyledi.

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