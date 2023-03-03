Özalp'ta çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde soğuk havanın etkisiyle çatılarda oluşan buz sarkıtları temizlendi.

Soğuk havanın etkili olduğu ilçede ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tehlike oluşturan buzların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik önlemi alan ekipler, buz sarkıtlarını temizledi.





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