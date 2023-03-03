GÜNCELLEME - Van ve Bitlis merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "bahar temizliği" operasyonu

VAN (AA) - Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüklerinin koordinasyonunda 5 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı.

Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, özel harekat, çevik kuvvet, terör, narkotik ve asayiş şubelerinin desteğiyle 313 polisten oluşan 98 ekip, yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların seyahat ve ikamet etmelerini sağlamak amacıyla sahte belgeler hazırlayan suç şebekesine yönelik Van, Bitlis, İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonlarda Van'da 56, Bitlis'te 14, İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 4 olmak üzere 74 şüpheli gözaltına alındı.

- "Alınan önlemler sayesine geçişler azaldı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı Bekir Macit, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, operasyona ilişkin bilgileri paylaştı.

Yaz öncesi düzensiz göçmen hareketliliğinin önlenmesi amacıyla uzun süredir planlanan operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Macit, bölgenin önemli göç güzergahlarından biri olduğunu vurguladı.

Düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya rotasını takip ederek Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelere ulaşmak istediğini, Türkiye'nin de bu güzergahtaki zincirin halkalarından biri olduğunu ifade eden Macit, son zamanlarda alınan önlemler sayesinde göç baskısının azaldığını aktardı.

Van Emniyet Müdürü Aydın ise sınırdan yasa dışı geçişleri planlayan kişilerin yakalanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bitlis Emniyet Müdürlüğüyle birlikte planlı operasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda elde edilen delillerle operasyonu gerçekleştirdiklerini bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"İHA, helikopter ve araçlarla yaptığımız takipler sonucu düzensiz göçmenlerin yoğun kullandıkları güzergahları belirliyoruz. Çaldıran bölgesindeki güvenlik duvarının tamamı bitti. Özalp sınırının büyük bölümü tamamlandı. Saray ve Başkale bölümü de bu yıl bitecek. Alınan önlemler sayesinde geçişlerdeki sayılar azaldı. Bizim yaptığımız operasyon, aradaki bu zinciri kırmak. Sınır bölgesine özel harekat polisleri ve zırhlı araç koyarak geçişin yoğun olduğu yerleri kapattık. Operasyonlar yaptık ve düzensiz göçmenleri yakaladık. Şok evlerini yıktık, şehir ve ilçe merkezlerini rahatlattık, jandarma ekipleri de köyleri rahatlatıyor."

Düzensiz göçü planlayan kişilere yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Aydın, "Bu sene düzensiz göçü planlayan 8 Afganistanlı, 4 İranlı yakaladık. Yaptığımız operasyon aslında bu yapılanmayı sağlayan kişilere yönelik. Yasal düzenlemeler sayesinde bu operasyonları gerçekleştirebildik. Bu sabah gerçekleştirdiğimiz operasyon hariç polis bölgesinde bu yıl 35 operasyon gerçekleştirdik. Toplam 96 şüpheli yakaladık, bunların 26'sı tutuklandı. Sınır karla kaplı, bu nedenle geçişlerin en düşük olduğu dönemde bu rakamlar gerçekleşti. Bu sabah gerçekleştirdiğimiz operasyonla aslında yazın göçmen kaçakçılığı yapacak olanları yakaladık. 6 ay boyunca planlı operasyon kapsamında delillendirdik ve operasyonumuzu gerçekleştirdik. Bir bahar temizliği gibi oldu." ifadelerini kullandı.

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