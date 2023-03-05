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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van polisinden depremzede çocuklara moral etkinliği

AA

Van polisinden depremzede çocuklara moral etkinliği

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden aileleriyle Van'a gelen çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda, Yeşilay, Kızılay, Edremit Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü katkısıyla 450 aile ve çocuğun katılım sağladığı etkinlikte, yüz boyama, sandalye kapmaca ve müzik eşliğinde renkli oyunlarla eğlenceli anlar yaşandı.

Hatay'dan gelen anne Dilek Polat, çocuklar için yapılan etkinlikten memnun olduklarını belirtti.

Kentte bir şehidin evinde kaldıklarını aktaran Polat, "Burada yapılan etkinlik çocuklar için bir değişiklik oldu. Çok iyi geldi. Allah yardımcımız olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

Depremzede Sare Durna ise "Kahramanmaraş'tan geldim. Çocuklarımız eğleniyor. Güvenli bir yerdeyiz, herkes bize sahip çıktı. Zor durumdaydık. Zor günler geçirdik. Allah'ın takdiri hamdolsun yaşıyoruz. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Her şeyimize şükürler olsun. Evimiz gitti ama sağlığımız yerinde. Van Emniyet Müdürlüğüne düzenledikleri etkinlik için teşekkür ederim." diye konuştu.

Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Kılıç, depremzede aile ve çocukların yaralarını sarmak için her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, kalanlara şifa dileyen Kılıç, şunları ifade etti:

"En kısa zamanda devlet, millet olarak yaralarımızı saracağız. Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak depremzede ailelerimizle beraber sosyal etkinlik düzenledik. Onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla sosyal ve sportif etkinlik düzenledik. Kardeşlerimizle halat çekme yarışması, basketbol, sandalye kapmaca oyunları oynadık, yüz boyama etkinliği ve palyaço gösterisi yaptık. Bir nebze de olsun onların yüzünü güldürmek, eğlendirmek istedik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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