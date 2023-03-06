VAN (AA) - Van'da geçen hafta 208 kilo 866 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Şubat-5 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 200 kilo 150 gram eroin, 1 kilo 656 gram esrar, 1 kilo 240 gram afyon sakızı, 5 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ve 297 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.