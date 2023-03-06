Van'da kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı alkol, telefon, sigara ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Şubat- 5 Mart'ta gerçekleştirilen 9 operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada 54 şişe 18,9 litre alkol, 397 paket sigara, 119 cep telefonu, 1 tarihi eser sikke ile 26 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.