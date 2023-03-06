Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aslan'dan Berat Kandili mesajı

VAN (AA) - Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aslan, mesajında, Berat gecesinin gönülleri ferahlatmaya, huzursuz kalplere şifa pompalamaya, hastaların şifasına, borçluların edasına, dertlilerin devasına, vesile olabilecek feyz ve rahmeti bünyesinde taşıdığını belirtti.



Berat Kandili'nin hayrı çok olan bir gece olduğunu aktaran Aslan, şunları kaydetti:



"İnsanlığının kurtuluşunun ancak Allah'ın ipine sarılarak olacağının idrakine varmamız lazım. Bu mübarek geceden gerçek manada istifade edebilmenin yolu, nefsi muhasebe ve vicdani sorgulamadan geçiyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Allah'ın rahmet, bereket, af ve mağfiretinden azami derecede istifade etmek temennisiyle tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum. Bu gecenin hürmetine bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.