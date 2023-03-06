Tuşba Belediye Başkanı Akman'dan Berat Kandili mesajı

VAN (AA) - Tuşba Belediyesi Başkanı Salih Akman, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, Berat Kandili'nin insanlara tefekkür etme, küslükleri giderme ve gönül dünyasını temizleme fırsatı sunduğunu belirtti.



Bugüne kadar birçok badireyi eşi benzeri görülmemiş bir devlet-millet dayanışmasıyla geride bıraktıklarını belirten Akman, şunları kaydetti:



"Ülkece, 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan depremin yol açtığı yıkımın üstesinden geleceğiz. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkımlara sebebiyet veren deprem felaketi hepimizi derinden üzdü. Tuşbalılar olarak tüm imkanlarımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu zor günlerimizde birbirimize sahip çıkmalı, afet bölgesindeki kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya devam etmeliyiz. Hepimizin yüreğinde derin yaralar açan, deprem felaketinden dolayı millet olarak kenetlenmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu mübarek gecede depremzede kardeşlerime dualarımızı eksik etmeyelim. Başta Tuşbalı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Kandilin bütün insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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